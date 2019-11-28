Убийство в Тернополе: Верховный суд закончил пятилетнюю тяжбу, фото — "Доба"

https://racurs.ua/n130103-verhovnyy-sud-zakonchil-pyatiletnuu-tyajbu-vokrug-ubiystva-prohojego-v-ternopole.html

Ракурс

Верховный суд завершил пятилетнюю тяжбу в уголовном производстве о совершении особо тяжкого преступления — убийства прохожего в Тернополе.

29-летнего юношу и 21-летнюю девушку признано виновными в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений и назначено наказание в виде лишения свободы (соответственно 13 лет шесть месяцев и 11 лет шесть), сообщает пресс-служба ГПУ.

Дело тянулось долгое время: в апреле 2017 годаа эта пара получила приговор, но продолжала отрицать свою вину, подавая апелляции. Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении кассационных жалоб стороне защиты осужденных и признал безосновательными их доводы.

В июне 2014 года на остановке на «Дружбе» в Тернополе в то время 22-летний парень и 17-летняя девушка ради развлечения, беспричинно и из хулиганских побуждений напали на прохожего, который возвращался домой. Они сначала били его кулаками и ногами в лицо и голову, а когда сбили с ног, несовершеннолетняя продолжила бить 39-летнего мужчину бейсбольной битой. Без сознания потерпевшего нашли другие прохожие, которые вызвали медиков. Они констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

В тот вечер пострадавший возвращался с работы домой. Погибший праздновал с коллегами день рождения и решил заночевать на другой квартире, чтобы не беспокоить беременную жену и доделать работу за компьютером. Конфликт начался с того, что неизвестные молодые люди попросили у него сигарету.

«Ракурс» сообщал, что в ноябре этого года подростки избили охранника одного из столичных супермаркетов, расположенного недалеко от станции метро «Дарница». Секьюрити заметил, как группа подростков пытается вынести из магазина алкогольные напитки и сделал юным ворам замечание.