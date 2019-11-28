Полиция ФРГ объявила награду в 500 тыс. евро за информацию о грабителях сокровищницы «Зеленый свод», фото: pxhere

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Ограбление музея «Зеленый свод» расследует полиция Германии.

За информацию о грабителях предложено награду в 500 тыс. евро. Об этом сообщает управление полиции Дрездена.

Число сотрудников специальной комиссии, которая расследует обстоятельства преступления, решили увеличить. Ее общее количество составит 40 правоохранителей.

Сейчас специалисты следят за сообщениями, которые отправляют им жители Дрездена. Они надеются, что граждане смогли увидеть преступников. Изучаются различные фотографии и видеозаписи с камер наблюдения.

Известно, что из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Также был украден бриллиант «Саксонский белый» весом более 49 карат.

Напомним, 25 ноября полицейские сообщил, что из саксонской сокровищницы вынесли драгоценностей на миллиард евро. Коллекция «Зеленый свод» являлась самой дорогой в Европе.