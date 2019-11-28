Денис Малюська, фото: социальные сети

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Министр юстиции Денис Малюська предлагает создать в Украине частные СИЗО.

Такие пенитенциарные учреждения будут похожими на отели, которые будут находиться под хорошей охраной. Об этом министр заявил сегодня во время представления так называемого «To do list» изменений, которые планируются в сфере юстиции в Украине на ближайшие годы, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Малюськи, в таких СИЗО люди, имеющие средства, смогут ожидать приговор суда.

Министр рассчитывает, что за счет от полученных от таких заведений средств его ведомство также сможет покрывать часть расходов на лиц, находящихся в обычных СИЗО.

Сначала в Минюсте планируют реализовать эту инициативу хотя бы на одном пилотном проекте. Если этот эксперимент окажется успешным, его распространят на всю территорию Украины.

Для этого нужно будет немножко изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах, — отметил министр.

Напомним, в сентябре Малюська высказал идею создания в Украине частных третейских судов, дела в которых рассматривали бы иностранные судьи с хорошей репутацией. По мнению министра, наличие конкуренции со стороны частных судов заставит государственные суды лучше работать.