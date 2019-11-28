Денис Малюська, фото: соціальні мережі

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Міністр юстиції Денис Малюська пропонує створити в Україні приватні СІЗО.

Такі пенітенціарні заклади будуть схожими на готелі, які перебуватимуть під гарною охороною. Про це міністр заявив сьогодні під час представлення так званого «To do list» змін, які плануються у сфері юстиції в Україні на найближчі роки, повідомляє телеканал «112 Україна».

За словами Малюськи, в таких СІЗО люди, які мають кошти, зможуть очікувати вирок суду.

Міністр розраховує, що за рахунок від отриманих від таких закладів коштів міністерство також зможе покривати частину витрат на осіб, які перебувають у звичайних СІЗО.

Спочатку в Мін’юсті планують реалізувати цю ініціативу хоча б на одному пілотному проекті. Якщо цей експеримент виявиться успішним, його поширять на всю територію України.

Для цього потрібно буде трошки змінити законодавство, але це теж у наших першочергових планах, — зазначив міністр.

Нагадаємо, у вересні Малюська висловив ідею створення в Україні приватних третейських судів, справи у яких розглядали б іноземні судді з хорошою репутацією. На думку міністра, наявність конкуренції з боку приватних судів змусить державні суди краще працювати.