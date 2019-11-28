Поліція ФРН оголосила нагороду в 500 тис. євро за інформацію про грабіжників скарбниці «Зелене склепіння», фото: pxhere

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Пограбування музею «Зелене зведення» розслідує поліція Німеччини.

За інформацію про грабіжників запропоновано нагороду в 500 тис. євро. Про це повідомляє управління поліції Дрездена.

Число співробітників спеціальної комісії, яка розслідує обставини злочину, вирішили збільшити. Її загальна кількість складе 40 правоохоронців.

Зараз фахівці стежать за повідомленнями, які відправляють їм жителі Дрездена. Вони сподіваються, що громадяни змогли побачити злочинців. Вивчаються різні фотографії і відеозаписи з камер спостереження.

Відомо, що грабіжникам вдалося заволодіти 12 ювелірними прикрасами. Також був вкрадений діамант «Саксонський білий» вагою більше 49 карат.

Нагадаємо, 25 листопада поліцейські повідомили, що з саксонської скарбниці винесли коштовностей на мільярд євро. Колекція «Зелене зведення» була найдорожчою в Європі.