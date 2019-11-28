Верховний суд закінчив п’ятирічну тяганину навколо вбивства перехожого у Тернополі, фото — "Доба"

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Ракурс

Верховний суд завершив п’ятирічну тяганину у кримінальному провадженні про вчинення особливо тяжкого злочину — убивства перехожого в Тернополі.

29-річного юнака та 21-річну дівчину визнано винуватими у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів та призначено покарання у виді позбавлення волі (відповідно 13 років шість місяців та 11 років шість), повідомляє прес-служба ГПУ.

Справа тривала довгий час: у квітні 2017 року ця пара отримала вирок, але продовжувала заперечувати свою провину, подавала апеляції. Верховний суд погодився з доводами прокуратури та відмовив в задоволенні касаційних скарг стороні захисту засуджених і визнав безпідставними їхні доводи.

У червні 2014 року на зупинці на «Дружбі» у Тернополі на той час 22-річний парубок і 17-річна дівчина задля розваги, безпричинно і з хуліганських мотивів напали на перехожого, який повертався додому. Вони спочатку били його кулаками та ногами в обличчя та голову, а коли збили з ніг, неповнолітня продовжила лупцювати 39-річного бейсбольною битою. Непритомного потерпілого знайшли інші перехожі, які викликали медиків. Вони констатували смерть чоловіка на місці події.

Того фатального вечора потерпілий повертався з роботи додому. Загиблий святкував з колегами день народження і вирішив заночувати на іншій квартирі, аби не турбувати вагітну дружину та доробити роботу за комп’ютером. Конфлікт почався з того, що невідомі молоді люди попросили в нього цигарку.

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді підлітки побили охоронця одного зі столичних супермаркетів, розташованого недалеко від станції метро «Дарниця». Сек’юриті помітив, як група підлітків намагається винести з магазину алкогольні напої і зробив юним злодіям зауваження.