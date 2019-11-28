В Україні планують масове закриття в'язниць через недостатнє фінансування, фото: pixabay

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Закриття в’язниць і скорочення персоналу заплановано провести в Україні.

Міністр юстиції Денис Малюська на презентації To do list розповів подробиці. Про це повідомляє «Укрінформ».

За його словами, необхідно збільшити фінансування на медицину, харчування, побут заробітню платню працівників. У бюджеті цього року не були закладені необхідні кошти. Єдиним виходом для досягнення цілей, на думку чиновника, є рішення про збільшення витрат.

Він додав, що іншого виходу не бачить. Таке рішення потребуватиме багато ресурсів. Міністр юстиції сподівається, що відомство збільшить зарплати працівникам.

Раніше Малюська повідомив про плани Мін’юсту дати можливість працювати приватним СІЗО. Він заявив, що пенітенціарні заклади будуть схожими на готелі, які перебуватимуть під гарною охороною.