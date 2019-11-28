Биологи показали самую большую в истории стаю морских черепах, фото: pixabay

https://racurs.ua/n130106-biologi-pokazali-samuu-bolshuu-v-istorii-stau-morskih-cherepah-video.html

Ракурс

Самая большая стая морских черепах зафиксирована в Национальном заповеднике дикой природы Коста-Рики.

Биолог Ванесса Бези рассказала подробности. Видео опубликовано на YouTube.

Сотни тысяч оливковых морских черепах, по ее словам, это очень редкое явление. Черепахи собираются в океане перед тем как отложить яйца на пляже.

На видео они похожи на бамперы от автомобилей, — заявила она.

Оливковым черепахам постоянно угрожают туристы. Люди, которые путешествуют, мешают животным.

Стаи оливковых черепах редко можно видеть в других странах. Национальный заповедник дикой природы Коста-Рики считается одним из немногих таких мест в мире.

Ранее ученые заявили, что животные не успевают адаптироваться к изменениям климата. К такому выводу пришла международная группа из более чем 60 ученых, которые проанализировали ряд научных работ по этой тематике.