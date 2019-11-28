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Биологи показали самую большую в истории стаю морских черепах, фото: pixabay
Биологи показали самую большую в истории стаю морских черепах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130106-biologi-pokazali-samuu-bolshuu-v-istorii-stau-morskih-cherepah-video.htmlРакурс
Самая большая стая морских черепах зафиксирована в Национальном заповеднике дикой природы Коста-Рики.
Биолог Ванесса Бези рассказала подробности. Видео опубликовано на YouTube.
Сотни тысяч оливковых морских черепах, по ее словам, это очень редкое явление. Черепахи собираются в океане перед тем как отложить яйца на пляже.
На видео они похожи на бамперы от автомобилей, — заявила она.
Оливковым черепахам постоянно угрожают туристы. Люди, которые путешествуют, мешают животным.
Стаи оливковых черепах редко можно видеть в других странах. Национальный заповедник дикой природы Коста-Рики считается одним из немногих таких мест в мире.
Ранее ученые заявили, что животные не успевают адаптироваться к изменениям климата. К такому выводу пришла международная группа из более чем 60 ученых, которые проанализировали ряд научных работ по этой тематике.
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