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Биологи показали самую большую в истории стаю морских черепах, фото: pixabay

Биологи показали самую большую в истории стаю морских черепах (ВИДЕО)

28 ноя 2019, 18:55
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Самая большая стая морских черепах зафиксирована в Национальном заповеднике дикой природы Коста-Рики.

Биолог Ванесса Бези рассказала подробности. Видео опубликовано на YouTube.

Сотни тысяч оливковых морских черепах, по ее словам, это очень редкое явление. Черепахи собираются в океане перед тем как отложить яйца на пляже.

На видео они похожи на бамперы от автомобилей, — заявила она.

Оливковым черепахам постоянно угрожают туристы. Люди, которые путешествуют, мешают животным.

Стаи оливковых черепах редко можно видеть в других странах. Национальный заповедник дикой природы Коста-Рики считается одним из немногих таких мест в мире.

Ранее ученые заявили, что животные не успевают адаптироваться к изменениям климата. К такому выводу пришла международная группа из более чем 60 ученых, которые проанализировали ряд научных работ по этой тематике.

Источник: Ракурс


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