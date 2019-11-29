Минюст планирует разрешить нотариусам регистрировать брак и развод. Фото: gaevsky.org.ua

https://racurs.ua/n130135-minust-planiruet-razreshit-notariusam-registrirovat-brak-i-razvod.html

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Регистрация брака и развода в Украине будет проводиться в нотариальных конторах. Полномочия для этих процедур Министерство юстиции планирует предоставить нотариусам.

Сейчас Верховная Рада вместе с Минюстом занимаются вопросом расширения полномочий нотариусов, заявил министр юстиции Денис Малюська во время презентации «дорожной карты» ведомства, пишет правительственный портал.

Для нотариусов чиновники собираются ввести специальные электронные сервисы. Они значительно упростят работу этих специалистов по засвидетельствованию документов. Имеется в виду введение системы Е-нотариат и развитие электронного документооборота.

Чиновники уточняют, что нотариусы смогут даже засвидетельствовать web-страницы.

Напомним, что нотариусам Украины позволят выдавать электронные доверенности. Соответствующий законопроект будет направлен Кабмином в парламент в ближайшее время. С помощью этой инициативы власти планируют продолжать борьбу с рейдерством.