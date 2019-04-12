Раздел имущества при разводе в Украине

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Ракурс

Развод — процедура непростая и болезненная: приходится всю жизнь делить пополам, определяя, что вы готовы уступить бывшему партнеру. Конечно, раздел имущества ни в какое сравнение не идет со спорами вокруг общих детей, но и в имущественных конфликтах из-за бывшей семейной собственности тоже порой возникает немало сложных моментов.

Например, в семьях среднего достатка машина обычно одна, и покупают ее чаще всего в кредит. Разумеется, он оформляется на одного из членов семьи, но если бюджет общий, то кредит выплачивают оба супруга. И тут семья распадается. Кому достанется автомобиль? Должен ли тот, кто его забрал, компенсировать своей бывшей второй половине деньги, выплаченные за погашение кредита? Если да, то как высчитывать эту сумму?

Недавно Верховный суд ответил на эти вопросы в своем решении по делу о споре вокруг кредитного автомобиля. Вот сама история.

Бомба для мужа

Пара из Харькова прожила в браке десять лет. За год до разрыва семья купила новый фольксваген — в кредит сроком на пять лет. Оформлена ссуда была на жену. Первый взнос супруги внесли из общего бюджета, потом начали погашать кредит вместе. Затем брак распался — и жена, на которую машина была оформлена, забрала ее себе.

Муж после развода подал иск о взыскании с бывшей жены чуть более 60 тыс. грн — ровно половину той суммы, которую они успели выплатить за автомобиль, пока были женаты. Требование выглядело вполне логично, и с ним согласился суд первой инстанции: в его решении сказано, что машина является объектом общей собственности супругов, чуть более 120 тыс. грн кредита выплачены в браке, стало быть, и делить эту сумму нужно поровну. А сам фольксваген был признан общей собственностью.

Однако жена с таким решением не согласилась. Апелляционная инстанция, в свою очередь, не согласилась с решением суда первой инстанции исключительно в том, чтобы считать машину общей собственностью: ведь жена после развода сняла автомобиль с регистрации, и он был отчужден. То есть, говоря попросту, она продала его или переоформила на другое лицо.

А вот требование мужа компенсировать ему половину выплаченной в браке кредитной суммы апелляционная инстанция сочла разумным, поскольку, согласно ст. 364 Гражданского кодекса Украины, если при разделе общего имущества один из супругов совершил отчуждение имущества или использовал его против воли другого супруга, это имущество или стоимость имущества учитываются при разделе. И в этом положении статьи, как оказалось, была заложена бомба для мужа.

Жена, не согласная с решениями судов первой и второй инстанции и не желающая возвращать 61 тыс. грн бывшему мужу, дошла до Верховного суда. В своей жалобе она упирала на то, что требование выплатить половину погашенного кредита противоречит реальному содержанию ст. 364 ГК, потому что на самом деле один из супругов имеет право на получение от другого денежной или другой материальной компенсации стоимости имущества (!). Имущества, а не погашенного кредита. Значит, муж имел право требовать денежную компенсацию от стоимости самой машины. А эта стоимость установлена не была. И как теперь ее установить? Ведь у машины новый владелец.

И Верховный суд… согласился с этим и отменил решения судов низших инстанций о компенсации половины выплаченного в браке кредита.

Судебные издержки вместо компенсации

ВС ссылался на свои же решения (например, по делу №127/7029/15-ц от 3 октября 2018 года), в которых был сделан вывод, что в случае отчуждения имущества одним из супругов против воли второго и невозможности установления его рыночной стоимости за основу нужно брать рыночную стоимость имущества с подобными качествами или техническими характеристиками на момент рассмотрения дела.

Если перевести с юридического на общечеловеческий, то муж имеет право требовать с жены возмещения половины стоимости автомобиля VolkswagenPolo2013 года выпуска. То есть половины от того, сколько будет стоить машина на момент, когда он а) подаст новый иск; б) этот иск будет рассматриваться в суде.

А пока вместо 61 тыс. грн компенсации муж по факту получил 1500 грн судебных издержек, которые ему нужно выплатить из своего кармана, и в дальнейшем — перспективу нового судебного иска с хорошими шансами на выигрыш и... с новыми расходами и нервотрепкой.

Теперь давайте попробуем извлечь урок из этого дела. Как быть, если при разводе один из супругов быстро распродает или переоформляет имущество, которое может стать предметом спора?

Надежда Ивашкова, управляющий партнер адвокатского объединения «Ивашкова, Купченко и партнеры»:

— Цивилизованные правила развода супругов предполагают, что они заранее договариваются обо всех важных вопросах: место проживания детей, порядок участия в их воспитании второго из супругов, алименты, раздел совместно нажитого имущества и, при наличии, порядок выплаты кредитов по нему. Ведь очень часто (почти всегда) бывает, что кредит и имущество оформлены на одного из супругов, а второй выступает поручителем. И требования банка могут настигнуть поручителя и тогда, когда уже давно нет ни совместной семьи, ни того имущества, а совместные обязательства — остались.

Раздел совместно нажитого имущества может быть оформлен нотариально, и тогда в суд по этому вопросу вообще идти не нужно. Но на практике так бывает нечасто, и споры бывших супругов очень распространены.

Уже много лет суды не допускают объединения исковых требований о разводе и о разделе совместно нажитого имущества в один иск. Наличие спора об имуществе никак не может замедлить рассмотрение дела о разводе (в рамках которого можно подать еще только требование об определении места жительства детей), и, как правило, спор о разделе имущества продолжается и тогда, когда решение о разводе уже вступило в силу.

По закону все имущество, нажитое в браке, можно продать только с согласия супруга. Но на практике недобросовестные лица находят множество лазеек для обхода этих требований, например, продавая имущество через поверенного. Единственный надежный способ предотвратить такую продажу — это подать заявление об обеспечении иска и в судебном порядке наложить арест на совместно нажитое имущество, оформленное на одного из супругов, до момента раздела такого имущества.

По действующему законодательству суд может обязать истца предоставить встречное обеспечение (внести на депозитный счет суда сумму, достаточную для покрытия возможных убытков ответчика, причиненных обеспечением необоснованного иска). Поэтому при подаче такого заявления об обеспечении иска очень важно обосновать, почему обеспечение иска никак не причинит убытков ответчику (например, наложение ареста на квартиру препятствует только ее продаже, но никак не препятствует пользованию этим имуществом). И/или указать иные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости встречного обеспечения (истец имеет постоянное место жительства и имущество в Украине, заработную плату или иной источник дохода и в случае необходимости сможет без труда возместить ответчику причиненные убытки, и т. д.).

Ну и, конечно, лучшая превентивная мера, способная оградить от имущественных споров в будущем, — это изначально оформлять крупные покупки (такие, например, как недвижимость) на обоих супругов. Самым плохим, практически безнадежным вариантом для раздела собственности является случай, когда по настоянию одного из супругов имущество оформляется даже не на одного из них, а на родственника, например, на родителя. Поэтому даже если в вашем браке все хорошо, нужно не стесняться настаивать на правильном и прозрачном оформлении права совместной собственности на имущество, приобретенное в браке.

Правильный выбор способа защиты нарушенного права имеет большое значение, и дело не только в судебных расходах. К требованиям о разделе совместно нажитого имущества, предъявляемым после расторжения брака, применяется исковая давность в три года. С учетом сроков рассмотрения дел в украинских судах, особенно в тех из них, которые ощущают острую нехватку судей, не исключено, что второго шанса у истца может уже и не быть. Потому что неправильно поданный иск, закончившийся на стадии кассационного обжалования судебным решением об отказе в иске, не будет являться обстоятельством, прерывающим исковую давность.