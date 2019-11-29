Путин и Зеленский могут обсудить газовый контракт в Париже. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n130137-putin-hochet-obsudit-s-zelenskim-gazovyy-kontrakt-vo-vremya-vstrechi-v-parije-peskov.html

Ракурс

Владимир Путин и Владимир Зеленский, президенты России и Украины, на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт.

Сейчас идет двусторонний процесс, о котором договорились главы государств во время недавнего телефонного разговора. Пока неизвестна цена российского газа для Украины, продолжаются переговоры Киева и Москвы. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Вести».

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы коснуться там и газовой тематики, — отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, на днях РФ и Украина в Вене провели двустороннюю «газовую встречу» на высшем уровне. По итогам переговоров стороны заявили, что «готовы к интенсификации совместной работы в двустороннем формате».

Как известно, 18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении срока действия существующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В Москве хотят, чтобы обе стороны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.

Взамен «Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и вновь созданным оператором газотранспортной системы Украины.