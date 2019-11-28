Газовая война: Россия и Украина провели двустороннюю встречу на высшем уровне, фото — ЭП

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Россия и Украина в Вене провели двустороннюю «газовую встречу» на высшем уровне. По итогам переговоров стороны заявили, что «готовы к интенсификации совместной работы в двустороннем формате».

Конкретики о том, что обсуждали в Вене, пока немного. Информационные ресурсы «Нафтогаза», а также аккаунты его руководителей в соцсетях пока молчат. Украинское Минэнерго ограничилось коротким сообщением о встрече и рассказало, что с россиянами говорили о «подписании договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему», а также высказало намерение продолжить переговоры «в двустороннем и трехстороннем формате с Еврокомиссией».

Россияне же сообщили, что в Вене находились министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и «руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

«Газпром» также вспомнил в связи с встречей еще одну болезненную для себя тему: «урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов». Кроме того, россияне упоминают в своих информсообщениях о «перспективе прямой покупки российского газа для потребителей Украины». Следующие встречи стороны запланировали на ближайшие дни.

Заявление о переводе взаимодействия в новое качество состоялось после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Россияне назвали условиями этого отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Это произошло на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и вновь созданным оператором газотранспортной системы Украины.