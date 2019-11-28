Газова війна: Росія і Україна провели двосторонню зустріч на найвищому рівні, фото — ЕП

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Росія і Україна у Відні провели двосторонню «газову зустріч» на найвищому рівні. За підсумками переговорів сторони заявили, що «готові до інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі».

Конкретики про те, що обговорювали у Відні, наразі небагато. Інформаційні ресурси «Нафтогазу», а також акаунти його керівників у соцмережах поки мовчать. Українське Міненерго обмежилося коротким повідомленням про зустріч і розповіло, що з росіянами розмовляли про «підписання договору про транспортування газу через українську газотранспортну систему», а також про намір продовжити переговори «у двосторонньому та тристоронньому форматі з Єврокомісією».

Росіяни ж повідомили, що у Відні перебували міністр енергетики РФ Олександр Новак, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер і «керівники НАК „Нафтогаз України“ і ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“».

«Газпром» також згадав у зв’язку із зустріччю ще одну болючу для себе тему: «врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів». Крім того, росіяни згадують у своїх інформповідомленнях про «перспективу прямої покупки російського газу для споживачів України». Наступні зустрічі сторони запланували на найближчі дні.

Заява про переведення взаємодії в нову якість відбулася після телефонної розмови президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України на один рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Росіяни назвали умовами цього відмову обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Це відбулося на фоні нової перемоги Києва у Стокгольмському арбітражі. «Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України.