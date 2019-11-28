Дело Садового: мэр Львова рассказал о реакции Милованова, фото — Цензор

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Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал о реакции министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованова на уголовное производство в отношении себя.

Садовый в эфире «24 канала» сообщил, что встречался с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который передал рассмотрение вопроса Милованову.

Садовый намеревался в октябре лично встретиться с премьер-министром, чтобы объяснить абсурдность дела, но руководитель правительства переадресовал дело Милованову.

Я сегодня был у Милованова. Когда показал все оригиналы документов, у него волосы встали дыбом. Он сразу собрал заместителей. Я думаю, что импульс пойдет очень серьезный, потому что это дело со стороны САП — удар по имиджу государства, президента и премьера, — заявил Садовый.

Он обвинил власти в том, что она подобными обвинениями отпугивает инвесторов из страны, хотя «всюду подчеркивает, чтобы в Украине они заходили».

Напомним, что мэра Львова обвиняют в превышении власти, а именно в том, что он якобы дешево продал иностранному инвестору землю под обязательство построить там современную промышленную зону — индустриальный парк.

САП объявила Садовому подозрение 21 ноября, а вчера Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП. Прокуратура ведет производство с 2016 года и проводила обыски в горсовете Львова, а Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ.

Прокуратура считает, что мэрия Львова задешево продала землю, которая к тому же ей не принадлежала. Садовый заявлял, что компания СТР еще ожидает возможность начать свою работу и готова создать новые три тысячи рабочих мест.