Справа Садового: мер Львова розповів про реакцію Милованова, фото — Цензор

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Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про реакцію міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованова на кримінальне провадження стосовно себе.

Садовий в ефірі «24 каналу» повідомив, що зустрічався із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який передав розгляд питання Милованову.

Садовий мав намір у жовтні особисто зустрітися з прем'єр-міністром, аби пояснити абсурдність справи, але керівник уряду переадресував справу Милованову.

Я сьогодні був у Милованова. Я йому коли показав всі оригінали документів, у нього волосся стало дибки. Він відразу зібрав заступників. Я думаю, що імпульс піде дуже серйозний, тому що ця справа з боку САП — це удар по іміджу держави, президента і прем'єра, — заявив Садовий.

Він звинуватив владу у тому, що вона подібними звинуваченнями відлякує інвесторів з країни, хоча «усюди наголошує на тому, що в Україну вони мають заходити».

Нагадаємо, що мера Львова звинувачують у перевищенні влади, а саме за те, що він начебто задешево продав іноземному інвестору землю під зобов’язання розбудувати там сучасну промислову зону — індустріальний парк.

САП оголосила Садовому підозру 21 листопада, а учора Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопотали у САП. Прокуратура веде провадження із 2016 року і проводила обшуки у міськраді Львова, а Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ.

Прокуратура вважає, що мерія Львова задешево продала землю, яка до того ж їй не належала. Садовий заявляв, що компанія СТР досі чекає на можливість почати свою роботу і готова створити нові три тисячі робочих місць.