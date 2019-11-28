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ЗСУ завершили випробування протикорабельної ракети “Нептун”, фото — Мілітарний портал

ЗСУ завершили випробування протикорабельної ракети «Нептун» (ФОТО, ВІДЕО)

28 лис 2019, 20:45
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Крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» успішно пройшла черговий етап державних випробувань. Ракета пролетіла декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотах і підтвердила свої льотні характеристики.

Про успішне випробування української проти корабельної ракети розповів генеральний директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов, повідомляє Defense Express. Ракету запускали сьогодні в Одеській області на державному військовому полігоні Алібей. Завершення цього етапу означає, що розробка Р-360, як літального апарата, завершено.

ЗСУ завершили випробування протикорабельної ракети “Нептун”, фото — Мілітарний портал

Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками, — заявив Коростельов.

Наступним етапом випробувань є підтвердження бойових характеристик ракети.

Попередній етап випробувань відбувся раніше у північній частині Чорного моря. Площа тестувань охоплювала Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

«Нептун» РК-360 МЦ — протикорабельна крилата ракета наземного базування. Вона призначена для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів. Цю зброю проектували для використання в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

ЗСУ завершили випробування протикорабельної ракети “Нептун”, фото — Мілітарний портал

«Нептун» оснащується комбінованою активною радіолокаційною дводіапазонною головкою самонаведення, яка створена в компанії «Радіонікс». Ця новітня головка має надвисокі кути огляду, здатна побачити та захопити ціль на відстані у 50 км, а також стійка до радіолокаційних завад противника. Головка самонаведення є одним з найскладніших елементів крилатої ракети, тому її характеристики тримаються у таємниці.

Джерело: Ракурс


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