Суд залишив під арештом ветерана війни на Донбасі, яку підозрюють у причетності до вбивства Шеремета, фото — Нловинарня

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Суд у Києві залишив під арештом учасницю війни на Донбасі Інну Грищенко з позивним Пума. Феміда відхилила апеляційну скаргу адвокатів.

Жінці інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області у 2018 році, але Грищенко відкидає звинувачення щодо причетності до злочину, повідомляє «Громадське».

На початку листопада Печерський райсуд арештував Пуму на 60 діб. На початку осені силовики затримали її чоловіка Владислава Грищенка (позивний Буча), також ветерана війни на Донбасі.

За версією слідства, чоловік у змові з іншими зловмисниками мав підірвати бізнесмена. Про участь у планованому злочині Інни Грищенко наразі невідомо, їй оголосили підозру в замаху на злочин, умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Раніше «Українська правда» з посиланням на власні джерела писала про ймовірну причетність Грищенків до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його підірвали у 2016 році в центрі Києва.

Захисник Грищенко Масі Найєм у Facebook звернув увагу на епізод, який трапився під час сьогоднішнього засідання суду. Прокурор, перераховуючи ризики, яких можна запобігти обранням арешту для Пуми, сказав, що жінка є «ветераном АТО, тому може переховуватись від органів слідства».

Цей допис поширила міністр у справах ветеранів Оксана Коляда й відзначила, що шокована такою позицією прокурора й буде ініціювати зустріч з генпрокурором Рябошапкою з цього приводу.