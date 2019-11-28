Суд оставил под арестом ветерана войны в Донбассе, которую подозревают в убийстве Шеремета, фото — "Новынарня"

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Суд в Киеве 28 ноября оставил под арестом участницу войны в Донбассе Инну Грищенко с позывным Пума. Фемида отклонила апелляционную жалобу адвокатов.

Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году, но Грищенко отвергает обвинения в причастности к преступлению, сообщает «Громадське».

В начале ноября Печерский райсуд арестовал Пуму на 60 суток. В начале осени силовики задержали ее мужа Владислава Грищенко (позывной Буча), также ветерана войны в Донбассе.

По версии следствия, мужчина в сговоре с другими злоумышленниками должен был взорвать бизнесмена. Об участии в планируемом преступлении Инны Грищенко пока неизвестно, ей объявили подозрение в покушении на преступление, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники писала о вероятной причастности Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в 2016 году в центре Киева.

Защитник Грищенко Маси Найем в Facebook обратил внимание на эпизод, который случился во время сегодняшнего заседания суда. Прокурор, перечисляя риски, которых можно избежать, если избрать арест для Пумы, сказал, что женщина является «ветераном АТО, поэтому может скрываться от органов следствия».

Это сообщение распространила министр по делам ветеранов Оксана Коляда и отметила, что шокирована такой позицией прокурора и будет инициировать встречу с генпрокурором Рябошапкой по этому поводу.