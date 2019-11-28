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ВСУ завершили испытания противокорабельной ракеты "Нептун", фото — Милитарный портал

ВСУ завершили испытания противокорабельной ракеты «Нептун» (ФОТО, ВИДЕО)

28 ноя 2019, 20:45
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Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» успешно прошла очередной этап государственных испытаний. Ракета пролетела несколько сотен километров по заданному маршруту и ​​высотах и ​​подтвердила свои летные характеристики.

Об успешном испытании украинской противокорабельной ракеты рассказал генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, сообщает Defense Express. Ракету запускали сегодня в Одесской области на государственном военном полигоне Алибей. Завершение этого этапа означает, что разработку Р-360, как летательного аппарата, завершено.

ВСУ завершили испытания противокорабельной ракеты "Нептун", фото — Милитарный портал

Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками, — заявил Коростелев.

Следующим этапом испытаний будет подтверждение боевых характеристик ракеты. Предыдущий этап испытаний состоялся ранее в северной части Черного моря. Площадь тестирований охватывала Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

«Нептун» ЖК-360 МЦ — противокорабельная крылатая ракета наземного базирования. Она предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов. Это оружие проектировали для использования в простых и сложных метеороличних условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

ВСУ завершили испытания противокорабельной ракеты "Нептун", фото — Милитарный портал

«Нептун» оснащается комбинированной активной радиолокационной двухдиапазонной головкой самонаведения, которая создана в компании «Радионикс». Эта новейшая головка имеет сверхвысокие углы обзора, способна увидеть и захватить цель на расстоянии в 50 км, а также устойчива к радиолокационным помехам противника. Головка самонаведения является одним из самых сложных элементов крылатой ракеты, поэтому ее характеристики держатся в тайне.

Источник: Ракурс


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