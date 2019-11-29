Резня в Гааге: в центре города в день скидок случился приступ, есть пострадавшие, фото - globalnews.ca

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Ракурс

В центре Гааги три человека получили ранения во время нападения с ножом на оживленной торговой улице.

В заявлении городской полиции говорится, что они ищут мужчину в возрасте от 45 до 50 лет, в сером беговом костюме, который скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на главной городской торговой улице, которая была переполнена людьми в день так называемой «черной пятницы» — начала праздничных распродаж и скидок.

На видео из Гааги видно несколько десятков людей за рубежом полиции и на фоне автомобилей скорой помощи.

Полиция воздерживается от того, чтобы называть резню терактом. По предварительным данным местных СМИ, нападение произошло в торговом центре. В описании полиции использовано голландский термин, который часто применяется для людей североафриканского происхождения.

«Ракурс» сегодня сообщал о другом похожем случае, который произошел в центре Лондона. На мосту неизвестный набросился на прохожих, которые попытались его нейтрализовать. Впоследствии нападавшего застрелила полиция. В результате инцидента погибли два человека.