ВАКС избрал меру пресечения Вадиму Альперину. Фото: Вадим Альперин у Facebook

https://racurs.ua/n130140-vaks-izbral-meru-presecheniya-vadimu-alperinu.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого называют «крестным отцом» контрабанды в Украине.

Суд решил арестовать Альперина до 25 января 2020 года с правом залога 70 млн грн. Прокуратура требовала арест подозреваемого с залогом в 280 млн грн. Об этом говорилось в трансляции судебного заседания.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро задержало Альперина 27 ноября, когда тот явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Уже 28 ноября САП сообщила бизнесмену о подозрении. Его считают причастным к организации схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам, которая нанесла государству убытки на десятки миллионов гривен.

Также Альперина обвиняют в предложении взятки на сумму 800 тыс. долл. сотруднику Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 26 ноября бизнесмен Вадим Альперин сбежал во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне. Тогда он не успел пересечь границу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина «крестным отцом» контрабанды в Украине и пообещал за информацию о местонахождении беглеца ценный подарок.