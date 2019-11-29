ВАКС обрав запобіжний захід Вадиму Альперіну. Фото: Вадим Альперін у Facebook

https://racurs.ua/ua/n130140-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-vadymu-alperinu.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, якого називають «хрещеним батьком» контрабанди в Україні.

Суд вирішив арештувати Альперіна до 25 січня 2020 року із заставою в розмірі 70 млн грн. Прокуратура вимагала арешту підозрюваного із заставою в 280 млн грн. Про це йшлося в трансляції судового засідання.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро затримало Альперіна 27 листопада, коли той з’явився на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вже 28 листопада САП повідомила бізнесменові підозру. Його вважають причетним до організації схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих товарів на митниці за заниженими цінами, котра завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Також Альперіна звинувачують у пропозиції хабара на суму 800 тис. дол. співробітнику Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, 26 листопада бізнесмен Вадим Альперін втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці. Тоді він не встиг перетнути державний кордон. Президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна «хрещеним батьком» контрабанди в Україні й пообіцяв за інформацію про місцеперебування втікача цінний подарунок.