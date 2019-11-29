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Різанина у Гаазі: в центрі міста у день знижок стався напад, є постраждалі, фото — globalnews.ca
У Гаазі сталася різанина, є постраждалі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n130165-u-gaazi-stalasya-rizanyna-ie-postrajdali-video.htmlРакурс
У центрі Гааги три людини отримали поранення під час нападу з ножем на жвавій торговій вулиці.
У заяві міської поліції йдеться про те, що вони шукають чоловіка, віком від 45 до 50 років, у сірому біговому костюмі, який втік з місця події.
Інцидент стався на головній міській торговій вулиці, яка була переповнена людьми у день так званої «чорної п’ятниці» — початку святкових розпродажів і знижок.
На відео з Гааги видно кілька десятків глядачів за кордоном поліції та на тлі автомобілів швидкої допомоги.
Поліція утримується від того, щоб називати різанину терактом. За попередніми даними місцевих ЗМІ, напад стався в торговому центрі. В описі поліції використано голландський термін, який часто застосовується для людей північноафриканського походження.
«Ракурс» сьогодні повідомляв про інший подібний випадок, який стався у центрі Лондона. На мості невідомий накинувся на перехожих, які спробували його нейтралізувати. Згодом його застрелила поліція. В результаті інциденту загинули дві людини.
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