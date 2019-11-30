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Ракурс
В Киеве взорвали «Ощадбанк», фото — Эспрессо

В Киеве взорвали и ограбили «Ощадбанк» (ФОТО, ВИДЕО)

30 ноя 2019, 08:18
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В Киеве двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». Это произошло на улице Энтузиастов.

Взрыв в Днепровском районе столицы прогремел в ночь с 29 на 30 ноября. «Эспрессо» сообщает о том, что полиция разыскивает двух мужчин.

В Киеве взорвали «Ощадбанк», фото — Эспрессо

Предполагают, что грабители использовали не взрывчатку, а баллон с газом, чтобы вывести из строя банкомат. Его ограбили: забрали кассеты с деньгами. О сумме, которую вынесли из банка, пока неизвестно.

В Киеве взорвали «Ощадбанк», фото — Эспрессо

Взрыв был настолько сильным, что волна отнесла обломки на расстояние до 20 метров, некоторые из них долетели до проезжей части улицы. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом помещении отделения упал на пол подвесной потолок.

Полиция Киева ввела план «Сирена» и разыскивает автомобиль Volkswagen (универсал темного цвета) с двумя неизвестными.

В Киеве взорвали «Ощадбанк», фото — Эспрессо

«Ракурс» вчера сообщал об аналогичном преступлении, которое совершили на Харьковщине. Там взорвали банкомат в городе Первомайске.

Источник: Ракурс


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