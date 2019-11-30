В Киеве взорвали «Ощадбанк», фото — Эспрессо

https://racurs.ua/n130167-v-kieve-vzorvali-i-ograbili-oschadbank-foto-video.html

Ракурс

В Киеве двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». Это произошло на улице Энтузиастов.

Взрыв в Днепровском районе столицы прогремел в ночь с 29 на 30 ноября. «Эспрессо» сообщает о том, что полиция разыскивает двух мужчин.

Предполагают, что грабители использовали не взрывчатку, а баллон с газом, чтобы вывести из строя банкомат. Его ограбили: забрали кассеты с деньгами. О сумме, которую вынесли из банка, пока неизвестно.

Взрыв был настолько сильным, что волна отнесла обломки на расстояние до 20 метров, некоторые из них долетели до проезжей части улицы. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом помещении отделения упал на пол подвесной потолок.

Полиция Киева ввела план «Сирена» и разыскивает автомобиль Volkswagen (универсал темного цвета) с двумя неизвестными.

«Ракурс» вчера сообщал об аналогичном преступлении, которое совершили на Харьковщине. Там взорвали банкомат в городе Первомайске.