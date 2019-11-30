Справа Гандзюк: заговорив ключовий фігурант, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n130169-sprava-gandzuk-zagovoryv-kluchovyy-figurant-video.html

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Ключовий фігурант справи про убивство Катерини Гандзюк заговорив. Олексій Левін, якого понад рік розшукує поліція, може знати ім’я замовника злочину проти херсонської активістки.

Левін виїхав з країни в серпні 2019 року. У грудні СБУ назвала його офіційним підозрюваним і оголосила у розшук. Олексій Левін-Москаленко, за словами екс-генпрокурора Юрія Луценка, раніше вже був засуджений разом з батьком, його батько отримав довічний термін, а син — 15 років. Їх звинуватили в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв в Херсонській області. Загальна кількість доведених убивств — 15 осіб. Левін достроково вийшов за законом Савченко.

«Слідству.Інфо» вдалося отримати його свідчення. Левін погодився зробити аудіозапис відповідей на надіслані ЗМІ запитання. У них він згадує про участь в плануванні злочину Ігоря Павловського (слідство вважало його одним із співорганізаторів), який тісно контактував із виконавцями. Саме в його офісі обговорювали плани зашкодити херсонській активістці. Павловському нині інкримінують замовчування злочину.

У відповідях журналістам Левін повідомляє про те, що історія почалася не з помсти Катерині Гандзюк, а з того, що вона підтримала мітинг у Херсоні, який організували інші активісти — Цегельник і покійний Сармат (застрелений торік атошник з Бердянська).

У липні 2018 року біля ОДА в Херсоні відбувся мітинг проти спалення і незаконної вирубки лісу. Саме знищення деревини в регіоні слідство вважає основним мотивом нападу на Гандзюк. Павловський мав особисту неприязнь до Цегельника й вважав особистими ворогами усіх, хто його підтримує.

Під час зустрічі в офісі п’ятеро осіб планували, як помститися Гандзюк. Обговорювали різні варіанти: облити зеленкою чи нечистотами, кинути жінку в сміттєвий бак

Як я зрозумів, вона їм допекла. Вони вважали, що вона нібито на їхньому боці, а вона виявилася не на їхньому боці, а на боці Цегельника. Це дуже сильно розлютило, тому що Цегельник — мало чи не кровний ворог Павловського, хоч він її особисто, як і я, не знав, — йдеться у записах Левіна.

День нападу (31 липня 2018 року) для Левіна, за його словами, був звичним і про трагедію він дізнався зі ЗМІ. Згодом відбулася його зустріч із Павловським і Сергієм Торбіним — ще одним фігурантом справи. Вони просили у нього допомоги — автомобіль на Київ та гроші.

Того дня поліція затримала частину групи нападників. Про це довідався один із виконавців — Володимир Васянович, який розповів про це їхнього куратора Торбіна. Саме ці особи у будинку Павловського просили Левіна допомогти їм переховуватися. Наступного дня Левін поїхав з країни.

Нагадаємо, що на Гандзюк напали в кінці липня минулого року. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. Через декілька місяців вона померла. Слідство зловило й покарало п’ятьох виконавців злочину.