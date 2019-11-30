Різанина у Лондоні: поліція розповіла, хто вчинив злочин, фото — Guardian

https://racurs.ua/ua/n130170-dostrokovo-zvilnenyy-teroryst-policiya-rozpovila-pro-riznyka-z-londonskogo-mostu.html

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Поліція Лондона розповіла подробиці про особу, яка учора влаштувала різанину на мосту. Чоловік, який убив двох мешканців міста у центрі британської столиці, раніше відсидів шість років за тероризм.

Його достроково звільнили, повідомляє DW. Нападником був 28-річний Усаман Хан.

Його судили у 2012 році за тероризм. Ми обшукуємо наразі його житло, — розповів керівник антитерористичного відділу поліції Великої Британії Ніл Басу.

Хан звільнився рік тому — у грудні 2018 року. Він мав би носити електронний браслет. Силовики з’ясовує, яким чином йому вдалося непомітно підготувати і вчинити злочин.

Вчора внаслідок нападу з використанням ножа двоє осіб загинули, а ще три людини отримали поранення. Хан прийшов на міст із муляжем вибухового пристрою. Його спочатку спробували затримати перехожі, а згодом застрелили правоохоронці.

Подібний злочин вчора стався і в Гаазі (Нідерланди). Два роки тому в районі Лондонського мосту внаслідок теракту з використанням фургону загинули восьмеро людей. Поліція застрелила тоді трьох нападників.