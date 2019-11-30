Ді Капріо звинуватили у сприянні пожежам лісів Амазонії, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n130171-di-kaprio-paliy-lisiv-amazoniyi-versiya-prezydenta-brazyliyi.html

Ракурс

Президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив зіркового голлівудського актора Леонардо Ді Капріо у сприянні підпалам лісів Амазонії.

На його думку, актор спонсорував неурядові організації, які самі й влаштовували підпали лісів.

Ді Капріо — крутий хлопець, чи не так? Давати гроші на підпал Амазонії, — заявив Болсонару.

При цьому бразильський лідер, висуваючи подібні звинувачення, не надав ніяких доказів.

Фотографують, відправляють фото, зв’язуються з Ді Капріо, він виплачує 500 тис. дол. цій структурі, — цитує Болсонару газета Estadao.

Заява президента Бразилії прозвучала на тлі поліцейської операції в штаті Пара, в рамках якої 26 листопада затримали чотирьох людей, пов’язаних з неурядовими організаціями. Їх запідозрили в цілеспрямованому підпалі лісів з метою подальшого отримання коштів від благодійних та інших організацій на ліквідацію наслідків пожеж. Учора цих людей відпустили.

Ді Капріо на момент публікації матеріалу не відповів на запит AP.

Великі лісові пожежі сталися в Амазонії влітку цього року. Їх кількість в цьому році стала рекордною з 2013 року. У порівнянні з 2018 роком вона зросла на 83%. У серпні Болсонару заявляв, що причиною пожеж став людський фактор. Він говорив, що фермери палять ліси для розчищення території для сільського господарства і випасу худоби.

Влітку цього року після критики неефективної боротьби з лісовими пожежами з боку президента Франції Болсонару насміхався над зовнішнім виглядом дружини Еммануеля Макрона.