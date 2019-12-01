В Украине с 1 декабря выросла минимальная пенсия, фото: pixabay

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Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 декабря.

Выплаты пересчитают из-за изменения прожиточного минимума для граждан пожилого возраста. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повысят до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн. Он составит 16 380 грн. Соответствующая норма предусмотрена законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019».

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме. Это будет происходить без обращения пенсионеров в органы Фонда.

По данным ведомства, жители Киева (4167 грн), Донецкой (3963 грн) и Луганской областей (3670 грн) получают высокие пенсии. Самые низкие пенсии получают пенсионеры с в Тернопольской области. Средний уровень выплат в этой области — 2323 грн в месяц.

Напомним, в ноябре руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко высказался об отправке пенсий на оккупированные территории Донецкой области. Чиновник считает, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могут доставлять средства на неподконтрольную украинской власти территорию.