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Доставкой пенсий на оккупированные территории может заняться ОБСЕ. Фото: Podrobnosti.ua

Пенсии на оккупированные территории может доставлять ОБСЕ — глава Донецкой обладминистрации

29 ноя 2019, 11:25
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Пенсии на оккупированные территории Донецкой области могут доставляться силами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вопрос о делегировании таких функций ОБСЕ сейчас прорабатывается. Прежде всего он требует законодательной поддержки. Об этом заявил руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в эфире «Украинского радио», находясь на форуме по вопросам местного самоуправления в Краматорске.

Он отметил, что сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. Есть четкий порядок, согласно которому выдаются деньги: человек пересекает линию разграничения, его идентифицируют посредством подтверждения паспортных данных и производится выплата.

Остается проблемным лишь получение пенсий лицам, которые физически не могут пересекать линию разграничения. В связи с этим от облгосадминистраций поступили предложения о привлечении специалистов ОБСЕ. Они могут получать документы пенсионеров на оккупированных территориях и передавать их в органы Пенсионного фонда.

Напомним, что несколько дней назад в парламенте зарегистрировали законопроект, разрешающий выплату пенсий жителям ОРДЛО — временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.


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