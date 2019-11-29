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Доставкою пенсій на окуповані території може зайнятися ОБСЄ. Фото: Podrobnosti.ua

Пенсії на окуповані території може доставляти ОБСЄ — голова Донецької обладміністрації

29 лис 2019, 11:25
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Пенсії на окуповані території Донецької області можуть доставлятися силами Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ).

Питання про делегування таких функцій ОБСЄ наразі опрацьовується. Передусім воно вимагає законодавчої підтримки. Про це заявив керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко в ефірі «Українського радіо», перебуваючи на форумі з питань місцевого самоврядування в Краматорську.

Він зазначив, що зараз на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. Є чіткий порядок, згідно з яким видаються гроші: людина перетинає лінію розмежування, її ідентифікують за допомогою підтвердження паспортних даних і здійснюється виплата.

Залишається проблемним лише отримання пенсій особами, які фізично не можуть перетинати лінію розмежування. У зв’язку з цим від облдержадміністрацій надійшли пропозиції про залучення фахівців ОБСЄ. Вони можуть отримувати на документи пенсіонерів на окупованих територіях і передавати їх до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що кілька днів тому в парламенті зареєстрували законопроект, що дозволяє виплату пенсій жителям ОРДЛО — тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.


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