Пенсії в ОРДЛО: у Раду подали узгоджений законопроект чотирьох фракцій, фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n130009-pensiyi-v-ordlo-u-radu-podaly-uzgodjenyy-zakonoproekt-chotyroh-frakciy.html

Ракурс

У парламенті зареєстрували законопроект, який дозволяє виплату пенсій жителям ОРДЛО — тимчасово окупованих регіонів Луганської та Донецької областей.

Повний текст законопроекту № 2083-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію» поки відсутній на сайті Ради. Його співавторами є нардепи чотирьох із шести фракцій і груп парламенту («Слуга народу», «Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», «За майбутнє").

Вони пропонують такі зміни у пенсійне законодавство:

надати особам, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

у випадку втрати документів надати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

скасувати обов’язкову реєстрацію пенсіонерів як внутрішньо переміщених осіб для отримання виплат;

виплатити заборгованості по пенсіям без терміну давності (поки діє ліміт у три роки).

У травні Верховний суд дозволив визнавати документи ОРДЛО під час призначення українських пенсій.

Наприкінці жовтня міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявляла, що Київ наразі не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі, оскільки окупаційна влада не дає можливості здійснювати якусь законну діяльність. Крім того, Україна не має в ОРДЛО представництв Пенсійного фонду чи органів соціального захисту. Натомість Кабмін працює над спрощенням процедури перетину КПВВ на Донбасі та отримання пенсіонерами виплат на підконтрольній території.