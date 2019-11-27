Дональд Трамп. Фото: kp.ua

https://racurs.ua/ua/n130002-meksykanski-narkokarteli-vyznaut-terorystychnymy-organizaciyamy-tramp.html

Ракурс

Мексиканські наркокартелі будуть включені до реєстру терористичних організацій. Американський президент Дональд Трамп заявив, що наразі в США ведеться активна робота в цьому напрямку.

Трамп у недавньому інтерв’ю радіоведучому Біллу О’Райлі заявив, що уряд США докладе всіх зусиль, щоби наркокартелі Мексики були визнані терористичними організаціями. Він стверджує, що сам працював над цим питанням останні 90 днів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Президент США додав, що процес включення мексиканських наркокартелів до реєстру терористичних організацій дуже складний і тривалий.

Слід зазначити, що визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями — не просто ярлик. Згідно з американським законодавством, забороняється надання будь-якої допомоги членам таких організацій, а також вводиться заборона на в’їзд до США. Крім того, банки та інші фінансові установи зобов’язані заблокувати рахунки і кошти терористичних організацій та повідомити про це Мінфін США.

Слід зазначити, що недавно Трамп через Twitter звертався до керівництва Мексики з пропозицією почати війну з наркокартелями і повністю їх ліквідувати.

Як раніше писав «Ракурс», відомий наркобарон Ель Чапо був засуджений в США до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення. У суді було доведено, що наркобарон протягом 10 років займався поставками кокаїну до США, а також був головою наркокартелю. Ель Чапо вважається наймогутнішим наркобароном у світі, а його статки оцінюються в 1 млрд дол.