Жертвами землетрусу в Албанії стали вже 23 особи. Фото: newsweek.com

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В Албанії число загиблих в результаті землетрусу зросло до 23 осіб.

Внаслідок землетрусу постраждали близько 650 осіб, ще 15 осіб зникли безвісти. Наразі рятувальники розбирають завали зруйнованих будівель. З-під руїн дістали 43 осіб. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Зазначається, що 12 осіб загинули в Дурресі, найважливішому портовому місті. Люди опинилися під завалами будинку, що зруйнувався. Ще семеро загинули внаслідок підземних поштовхів у Тумані. У Курбані загинула особа, яка випала з балкону свого будинку.

Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в портовому місті Дуррес, розташованому за 20 км на захід від столиці країни міста Тирана. Внаслідок землетрусу зруйнувалися кілька будівель.

Вчора повідомлялося, що щонайменше 14 людей загинули внаслідок надзвичайної події, а 325 дістали поранення.