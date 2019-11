Жертвами сьогоднішнього землетрусу магнітудою 6,4 стали щонайменше 14 людей, 325 дістали поранення.

Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє CNN.

Для надання допомоги людям, постраждалим від землетрусу, залучені близько 1,9 тис. поліцейських.

Епіцентр землетрусу розташовувався в портовому місті Дуррес, розташованому за 20 км на захід від столиці країни міста Тирана.

Серед загиблих, зокрема, чоловік, який в паніці вистрибнув з балкона своєї квартири, та особа, яка загинула під час їзди по сильно пошкодженій дорозі.

Місцеві ЗМІ повідомлять, що з-під зруйнованих будівель врятовано щонайменше 28 осіб. За їхньою інформацією, кількість поранених може становити понад 600 осіб.

Зазначається, що сусідні країни, зокрема Італія та Греція, вже допомагають Албанії в ліквідації наслідків землетрусу.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. — @LastQuakepic.twitter.com/kdWBzLq4IS