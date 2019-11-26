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Наслідки землетрусу в Албанії, фото: Team Albanians

Землетрус в Албанії: щонайменше 14 людей загинули, понад 300 поранено (ФОТО, ВІДЕО)

26 лис 2019, 15:11
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Жертвами сьогоднішнього землетрусу магнітудою 6,4 стали щонайменше 14 людей, 325 дістали поранення.

Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє CNN.

Для надання допомоги людям, постраждалим від землетрусу, залучені близько 1,9 тис. поліцейських.

Епіцентр землетрусу розташовувався в портовому місті Дуррес, розташованому за 20 км на захід від столиці країни міста Тирана.

Серед загиблих, зокрема, чоловік, який в паніці вистрибнув з балкона своєї квартири, та особа, яка загинула під час їзди по сильно пошкодженій дорозі.

Місцеві ЗМІ повідомлять, що з-під зруйнованих будівель врятовано щонайменше 28 осіб. За їхньою інформацією, кількість поранених може становити понад 600 осіб.

Зазначається, що сусідні країни, зокрема Італія та Греція, вже допомагають Албанії в ліквідації наслідків землетрусу.

Епіцентр землетрусу, карта: Google

Наслідки землетрусу в Албанії, фото: Team Albanians

Наслідки землетрусу в Албанії, фото: Team Albanians

Нагадаємо, землетрус в Албанії стався о 5.54 ранку за київським часом.


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