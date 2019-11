Жертвами сегодняшнего землетрясения магнитудой 6,4 стали не менее 14 человек, 325 получили ранения.

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает CNN.

Для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения, привлечены около 1,9 тыс. полицейских.

Эпицентр землетрясения располагался в портовом городе Дуррес, расположенном в 20 км к западу от столицы страны города Тирана.

Среди погибших, в частности, мужчина, который в панике выпрыгнул с балкона своей квартиры, и человек, погибший во время езды по сильно поврежденной дороге.

Местные СМИ сообщат, что из-под разрушенных зданий спасены по меньшей мере 28 человек. По их информации, количество раненых может составить более 600 человек.

Отмечается, что соседние страны, в частности Италия и Греция, уже помогают Албании в ликвидации последствий землетрясения.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. — @LastQuakepic.twitter.com/kdWBzLq4IS