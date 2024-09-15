Масові повені в Польщі. Фото: «Нова Польща» у Facebook

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Найбільші за останні 30 років повені накрили Центральну Європу.

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У Румунії в повіті Галац внаслідок масштабних підтоплень вже загинули четверо осіб. Понад 5 тис. будинків у цьому повіті були повністю або частково пошкоджені, а понад 300 мешканців довелося евакуювати. А в повіті Васлуй евакуювали 40 людей з пʼяти населених пунктів. Про підтоплення в європейських країнах повідомляють Euronews, RMF 24 та «Радіо Свобода».

Дуже складна ситуація в Польщі. У Клодзькому повіті загинула людина, з цього регіону евакуювали близько 1 тис. 600 осіб. Без електрики через негоду в польському регіоні Нижня Сілезія залишилися 17 тис. споживачів.

А в польському місті Строне-Шльонські прорвало дамбу. Місто йде під воду. Місцевих мешканців евакуюють гелікоптери.

Підтоплення у Чехії також дуже значні. Вода в цих річках вже досягла небезпечного рівня в десятках районів по всій країні. Затоплено будинки та дороги в кількох містах і селах. Без світла перебувають понад 63 тис. домогосподарств.

Зокрема, через повінь довелося евакуювати лікарню у Брно — другому за величиною місті Чехії.

Також підтоплені населені пункти в Австрії, Словаччині, Угорщині та Молдові.

Нагадаємо, ситуація із повенями й підтопленнями на півдні Польщі за останню ніч погіршилася. В польському уряді мешканців підтоплених регіонів закликали не ігнорувати рекомендації служби евакуації. Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Джерела: Euronews, RMF 24, «Радіо Свобода»