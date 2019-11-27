Жертвами землетрясения в Албании стали уже 23 человека. Фото: newsweek.com

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В Албании число погибших в результате землетрясения возросло до 23 человек.

В результате землетрясения пострадали около 650 человек, еще 15 человек пропали без вести. Сейчас спасатели разбирают завалы разрушенных зданий. Из-под руин достали 43 человек. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что 12 человек погибли в Дурресе, важнейшем портовом городе. Люди оказались под завалами рухнувшего дома. Еще семь погибли в результате подземных толчков в Тумане. В Курбане погиб человек, который выпал с балкона своего дома.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в портовом городе Дуррес, расположенном в 20 км на запад от столицы страны города Тирана. В результате землетрясения разрушились несколько зданий.

Вчера сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате чрезвычайного происшествия, а 325 получили ранения.