Викрили банду наркоторговців. Фото: galychyna.if.ua

https://racurs.ua/ua/n129983-na-lvivschyni-likviduvaly-syndykat-narkotorgovciv-yakym-keruvav-deputat-foto.html

Ракурс

Прокуратура викрила злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по Україні та за кордоном, центр організації якої був у Львівській області.

До складу банди входило понад 20 осіб, які за інформацією слідчих, розповсюджували наркотики та психотропні речовини у низці областей України та за кордоном. Зловмисники торгували кокаїном, метадоном, амфетаміном та іншими наркотиками. Про це 26 листопада повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Слідчі встановили, що депутат однієї з територіальних громад Львівщини разом з мешканцем області створили банду. Зловмисники займалися фасуванням та збутом наркотиків. Наркотичні засоби продавали через інтернет. За інформацією правоохоронців, наркоторговці зуміли продати через мережу заборонених речовин на майже 21 млн грн.

Сьогодні силовики провели понад 90 обшуків на території Київської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Чернігівської областей за місцем проживання фігурантів провадження і лабораторій. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 46 кг наркотиків, а також 170 л. прекурсорів вартістю майже 25 млн грн. Також вилучено грошові кошти в сумі 24 тис. дол., 1 тис. 100 євро, 38,6 тис. грн, банківські картки, мобільні телефони зброю та боєприпаси.

У ГПУ відзначили, що 19 особам вже повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила жителів Кривого Рогу у контрабанді наркотиків на територію Російської Федерації. Заборонені речовини зловмисники доставляли за допомогою дрона.