Разоблачили банду наркоторговцев. Фото: galychyna.if.ua

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Прокуратура разоблачила преступную организацию, которая распространяла наркотики по Украине и за рубежом, центр организации которой был во Львовской области.

В состав банды входило более 20 человек, которые по информации следователей, распространяли наркотики и психотропные вещества в ряде областей Украины и за рубежом. Злоумышленники торговали кокаином, метадоном, амфетамином и другими наркотиками. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи установили, что депутат одной из территориальных общин Львовщины вместе с жителем области создали банду. Злоумышленники занимались фасовкой и сбытом наркотиков. Наркотические средства продавали через интернет. По информации правоохранителей, наркоторговцы сумели продать через сеть запрещенных веществ на почти 21 млн грн.

Сегодня силовики провели более 90 обысков на территории Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Черниговской областей по месту жительства фигурантов производства и лабораторий. Во время следственных действий правоохранители изъяли более 46 кг наркотиков, а также 170 л. прекурсоров стоимостью почти 25 млн грн. Также изъяты денежные средства в сумме 24 тыс. долл., 1 тыс. 100 евро, 38,6 тыс. грн, банковские карточки, мобильные телефоны оружие и боеприпасы.

В ГПУ отметили, что 19 лицам уже сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жителей Кривого Рога в контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации. Запрещенные вещества злоумышленники доставляли с помощью дрона.