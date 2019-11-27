Дональд Трамп. Фото: kp.ua

https://racurs.ua/n130002-meksikanskie-narkokarteli-priznaut-terroristicheskimi-organizaciyami-tramp.html

Ракурс

Мексиканские наркокартели будут включены в реестр террористических организаций. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в настоящее время в США ведется активная работа в этом направлении.

Трамп в недавнем интервью радиоведущему Биллу О’Райли заявил, что правительство США приложит все усилия, чтобы наркокартели Мексики были признаны террористическими организациями. Он утверждает, что сам работал над этим вопросом последние 90 дней, сообщает «Интерфакс-Украина».

Президент США добавил, что процес включения мексиканских наркокартелей в реестр террористических организаций очень сложный и длительный.

Следует отметить, что признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями — не просто ярлык. Согласно американскому законодательству, запрещается оказание какой-либо помощи членам таких организаций, а также вводится запрет на въезд в США. Кроме того, банки и другие финансовые учреждения обязаны заблокировать счета и средства террористических организаций и оповестить об этом Минфину США.

Следует отметить, что недавно Трамп через Twitter обращался к руководству Мексики с предложением начать войну с наркокартелями и полностью их ликвидировать.

Как ранее писал «Ракурс», известный наркобарон Эль Чапо был приговорен в США к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В суде было доказано, что наркобарон на протяжении 10 лет занимался поставками кокаина в США, а также был главой наркокартеля. Эль Чапо считается самым могущественным наркобароном в мире, а его состояние оценивается в 1 млрд долл.