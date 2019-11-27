Ракурсhttps://racurs.ua/
Пенсии в ОРДЛО: в Раду подали согласованный законопроект четырех фракций, фото — Новынарня
Пенсии в ОРДЛО: в Раду подали согласованный законопроект четырех фракцийhttps://racurs.ua/n130009-pensii-v-ordlo-v-radu-podali-soglasovannyy-zakonoproekt-chetyreh-frakciy.htmlРакурс
В парламенте зарегистрировали законопроект, разрешающий выплату пенсий жителям ОРДЛО — временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей.
Полный текст законопроекта № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» пока отсутствует на сайте Рады. Его соавторами являются нардепы четырех из шести фракций и групп парламента («Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «За будущее»).
Они предлагают такие изменения в пенсионное законодательство:
предоставить лицам, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
в случае потери документов предоставить возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
отменить обязательную регистрацию пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения выплат;
выплатить задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в три года).
В мае Верховный суд разрешил признавать документы ОРДЛО при назначении украинских пенсий.
В конце октября министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляла, что Киев пока не может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе, поскольку оккупационная власть не дает возможности осуществлять какую-то законную деятельность. Кроме того, Украина не имеет в ОРДЛО представительств Пенсионного фонда или органов социальной защиты. Одновременно Кабмин работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения пенсионерами выплат на подконтрольной территории.
Загрузка...