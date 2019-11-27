Пенсии в ОРДЛО: в Раду подали согласованный законопроект четырех фракций, фото — Новынарня

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В парламенте зарегистрировали законопроект, разрешающий выплату пенсий жителям ОРДЛО — временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей.

Полный текст законопроекта № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» пока отсутствует на сайте Рады. Его соавторами являются нардепы четырех из шести фракций и групп парламента («Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «За будущее»).

Они предлагают такие изменения в пенсионное законодательство:

предоставить лицам, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций; в случае потери документов предоставить возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц; отменить обязательную регистрацию пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения выплат; выплатить задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в три года).

В мае Верховный суд разрешил признавать документы ОРДЛО при назначении украинских пенсий.

В конце октября министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляла, что Киев пока не может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе, поскольку оккупационная власть не дает возможности осуществлять какую-то законную деятельность. Кроме того, Украина не имеет в ОРДЛО представительств Пенсионного фонда или органов социальной защиты. Одновременно Кабмин работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения пенсионерами выплат на подконтрольной территории.