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Землетрясение в Албании: завершили поиск жертв, фото: EU Humanitarian Aid

Землетрясение в Албании: завершился поиск жертв (ФОТО)

1 дек 2019, 10:51
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Землетрясение в Албании стало причиной гибели 51 человека.

Премьер-министр страны Эди Рама заявил о завершении поисково-спасательной операции. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники экстренных служб считают, что больше тел под развалинами не осталось. По предварительным данным, более 1465 зданий в столице Тиране получили серьезные повреждения. Около 900 в соседнем Дурресе разрушены во время землетрясения магнитудой 6,4.

Чиновники сообщают, что около 2 тыс. человек получили травмы. По словам медиков, одна женщина остается в коме. Без жилья осталось 4 тыс. человек. Более 2 тыс. граждан расселили в гостиницах. Остальные доставлены в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.

Землетрясение в Албании: завершили поиск жертв, фото: EU Humanitarian Aid

Землетрясение в Албании: завершили поиск жертв, фото: Reuters

Страны и международные организации отправили помощь стране. Европейский Союз направил в Албанию более 200 спасателей и 10 поисковых собак. Папа Римский Франциск распорядился направить 100 тыс. евро помощи пострадавшему населению.

Напомним, 26 ноября было зафиксировано первое землетрясение на Адриатическом побережью Албании. Оно стало самым мощным, а толчки ощущались в Косово и Греции.


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