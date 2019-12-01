Землетрус в Албанії: завершили пошук жертв, фото: EU Humanitarian Aid

https://racurs.ua/ua/n130196-zemletrusy-v-albaniyi-zavershyly-poshuk-jertv-foto.html

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Землетрус в Албанії став причиною загибелі 51 людини.

Прем'єр-міністр країни Еді Рама заявив про завершення пошуково-рятувальної операції. Про це повідомляє Associated Press.

Співробітники екстрених служб вважають, що більше тіл в руїнах не залишилось. За попередніми даними, понад 1465 будівель у столиці Тирані отримали серйозні пошкодження. Близько 900 у сусідньому Дурресі зруйновано під час землетрусу магнітудою 6,4.

Чиновники повідомляють, що близько 2 тис. людей отримали травми. За словами медиків, одна жінка залишається в комі. Без житла залишилось 4 тис. людей. Більше 2 тис. громадян розселили в готелях. Решта доставлена до сусіднього Косова або переїхала до східних районів Албанії.

Країни і міжнародні організації відправили допомогу країні. Європейський Союз спрямував до Албанії понад 200 рятувальників та 10 пошукових собак. Папа Римський Франциск розпорядився направити 100 тис. евро допомоги постраждалому населенню.

Нагадаємо, 26 листопада було зафіксовано перший землетрус на адріатичному узбережжю Албанії. Він став найсильнішим, а поштовхи відчувалися у Косові і Греції.