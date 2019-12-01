Підрив відділення «Ощадбанку» в Києві: поліція затримала підозрюваних, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n130195-pidryv-viddilennya-oschadbanku-v-kyievi-policiya-zatrymala-pidozruvanyh.html

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Підрив відділення «Ощадбанку» в Києві розслідує поліція.

Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваних. Про це повідомив у Facebook голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

Для затримання осіб, які можуть бути причетні до злочину, поліцейським знадобилось менше доби. За словами Пишного, було вилучено докази.

Оперативна та професійна робота поліції на усіх рівнях, — зазначив він.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження. Справу розслідують за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, підрив відділення на вулиці Ентузіастів у Києві зафіксовано 30 листопада. Поліція Києва запровадила план «Сирена» і розпочала пошуки автомобіля Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими. За попередніми даними, вартість викраденого зловмисниками — близько 250 тис. грн.