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Подрыв отделения «Ощадбанка» в Киеве: полиция задержала подозреваемых, фото: Нацполиция
Подрыв отделения «Ощадбанка» в Киеве: полиция задержала подозреваемыхhttps://racurs.ua/n130195-podryv-otdeleniya-oschadbanka-v-kieve-policiya-zaderjala-podozrevaemyh.htmlРакурс
Подрыв отделения «Ощадбанка» в Киеве расследует полиция.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Об этом сообщил в Facebook глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.
Для задержания лиц, которые могут быть причастны к преступлению, полицейским понадобилось меньше суток. По словам Пышного, были изъяты доказательства.
Оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях, — отметил он.
Следственным отделом полиции начато уголовное производство. Дело расследуется по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, подрыв отделение на улице Энтузиастов в Киеве зафиксировано 30 ноября. Полиция Киева ввела план «Сирена» и разыскивала автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными. По предварительным данным, стоимость похищенного злоумышленниками — около 250 тыс. грн.
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