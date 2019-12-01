Подрыв отделения «Ощадбанка» в Киеве: полиция задержала подозреваемых, фото: Нацполиция

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Ракурс

Подрыв отделения «Ощадбанка» в Киеве расследует полиция.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Об этом сообщил в Facebook глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Для задержания лиц, которые могут быть причастны к преступлению, полицейским понадобилось меньше суток. По словам Пышного, были изъяты доказательства.

Оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях, — отметил он.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство. Дело расследуется по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, подрыв отделение на улице Энтузиастов в Киеве зафиксировано 30 ноября. Полиция Киева ввела план «Сирена» и разыскивала автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными. По предварительным данным, стоимость похищенного злоумышленниками — около 250 тыс. грн.