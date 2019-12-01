В Кабмине назвали сроки завершения объединения общин, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n130194-v-kabmine-nazvali-sroki-zaversheniya-obedineniya-obschin.html

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Объединение общин в Украине продлится примерно до февраля 2020 года.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак рассказала подробности относительно процесса добровольного объединения территориальных общин (ОТГ). Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода».

По ее мнению, сроки следует максимально продлить. Это позволит получить более эффективный результат.

Я думаю, до февраля, — отметила чиновник.

Далее в правительстве примут необходимые решения по перспективным планам. Власть рассмотрит возможность изменения общин, которые еще не объединились.

По мнению Бабак, добровольное объединение территориальных общин улучшит жизнь людей в регионах. Урегулирование законодательного механизма поможет населенным пунктам создать необходимую социальную инфраструктуру.

Напомним, в октябре стало известно, что пропрезидентская партия «Слуга народа» представила изменения в Конституцию относительно децентрализации. Они предложили изменить процесс реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.