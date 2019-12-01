В Кабміні назвали терміни завершення об'єднання громад, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n130194-v-kabmini-nazvaly-terminy-zavershennya-obiednannya-gromad.html

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Об'єднання громад в Україні триватиме приблизно до лютого 2020 року.

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак розповіла подробиці стосовно процесу добровільного об'єднання територіальних громад (ОТГ). Про це вона повідомила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

На її думку, терміни слід максимально продовжити. Це дозволить отримати більш ефективний результат.

Я думаю, до лютого, — зазначила чиновник.

Далі в уряді приймуть необхідні рішення щодо перспективних планів. Влада розгляне можливість конфігурації громад, які ще не об'єдналися.

На думку Бабак, добровільне об'єднання територіальних громад покращить життя людей в регіонах. Врегулювання законодавчого механізму допоможе віддаленим населеним пунктам побудовати необхідну соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що пропрезидентська партія «Слуга народу» презентувала зміни до Конституції щодо децентралізації. Вони запропонували змінити процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.