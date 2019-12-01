В Канаде студенты требуют освободить преподавателя, который назвал Голодомор «мифом» и «ложью», фото: Википедия

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Голодомор канадский преподаватель Дугал Макдональд назвал «ложью» и «мифом».

Студенты Альбертского университета требуют его уволить. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Украинское студенческое общество вуза назвало его сообщение разжиганием вражды. Студенты утверждают, что он не должен преподавать в университете.

Макдональд в соцсети заявил, что «Голодомор увековеченной фальшивыми фотографиями и новостями». Их якобы, по его мнению, «распространяют бывшие нацистские коллаборационисты».

Гражданин Канады утверждает, что много лет исследовал Голодомор и имеет право на свободу слова. По его словам, действующее правительство Канады занимается пропагандой «антикоммунистического нацистского мифа» о Голодоморе, «переписывает историю», поскольку это ему выгодно.

Как сообщает издание, Макдональд баллотировался в своем округе на двух предыдущих федеральных выборах в Канаде от Марксистско-ленинистськои партии.

Напомним, в ноябре начали показывать фильм о Голодоморе «Цена правды». Лента рассказывает о британском репортере Гарете Джонсе, который первым на Западе рассказал об ужасах Голодомора в Украине 1932−1933 годов.