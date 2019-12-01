У Канаді студенти вимагають звільнити викладача, який назвав Голодомор «міфом» та «брехнею», фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130193-u-kanadi-studenty-vymagaut-zvilnyty-vykladacha-yakyy-nazvav-golodomor-mifom-ta-brehneu.html

Ракурс

Голодомор канадський викладач Дугал Макдональд назвав «брехнею» та «міфом».

Студенти Альбертського університету вимагають його звільнити. Про це повідомило видання The Globe and Mail.

Українське студентське товариство вишу вважає його допис розпалюванням ворожнечі. Студенти наполягають, що він не має викладати в університеті.

Макдональд у соцмережі заявив, що «Голодомор увічненою фальшивими фотографіями та новинами». Їх нібито, на його думку, «розповсюджують колишні нацистські колаборанти».

Громадянин Канади стверджує, що багато років досліджував Голодомор та має право на свободу слова. За його словами, чинний уряд Канади займається пропагандою «антикомуністичного нацистського міфу» про Голодомор, «переписує історію», оскільки це йому вигідно.

Як повідомляє видання, Макдональд балотувався у своєму окрузі на двох попередніх федеральних виборах у Канаді від Марксистсько-леніністської партії.

Нагадаємо, у листопаді показали фільм про Голодомор «Ціна правди». Стрічка розповідає про британського репортера Гарета Джонса, який першим на Заході розповів про жахіття Голодомору в Україні 1932−1933 років.