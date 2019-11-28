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Новини кіно: в Україні почали показ "Ціни правди" — фільму про Голодомор, фото — Фейсбук-сторінка фільму

Фільм про Голодомор «Ціна правди» почали показувати в Україні (ФОТО, ВІДЕО)

28 лис 2019, 15:35
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Сьогодні в Україні виходить у широкий прокат фільм «Ціна правди» про британського репортера Гарета Джонса, який першим на Заході розповів про жахіття Голодомору в Україні 1932−1933 років.

Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. Головну роль виконав Джеймс Нортон, відомий за фільмами «Війна і мир», «Щаслива долина» і «МакМафія». Інші назви фільму — «Гарет Джонс» або «Містер Джонс».

Новини кіно: в Україні почали показ Ціни правди — фільму про Голодомор, фото — Фейсбук-сторінка фільму

Про що фільм

Скрізь я чув плач: «У нас немає хліба. Ми помираємо!», «Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду» — так журналіст Джонс описував свою останню подорож до України в 1933 році.

Проте світ, зачарований раєм на землі, який малювали радянські пропагандисти, його проігнорував.

Новини кіно: в Україні почали показ Ціни правди — фільму про Голодомор, фото — Фейсбук-сторінка фільму

Лауреатка «Золотого глобуса» Холланд кілька разів потрапляла до списку номінантів премій «Оскар», BAFTA, «Гойя». Її новий фільм заснований на реальних подіях.

Відповідно до сюжету стрічки, у 1930-х роках Джонс відвідує Радянський Союз. В Москві він знайомиться з журналісткою Адою Брукс, яка розповідає йому про жорстокість сталінського режиму. Джонс відправляється до України, де переховуючись від спецслужб, збирає інформацію про колективізацію, репресії і Голодомор.

Чому Холланд зняла фільм про Голодомор

Голокост та сталінізм — теми для Холланд тісно пов’язані. Агнешка народилася у Варшаві в 1948 році в польсько-єврейській родині.

Її батько, офіцер польської армії та активіст компартії, втратив батьків під час Голокосту і все життя відкидав своє єврейське походження. Мати брала участь у Варшавському повстанні 1944 року, допомагала євреям ховатися від нацистів, за що отримала від Музею Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі почесне звання «Праведник народів світу».

Злочини нацизму та комунізму — головна тема творчості Холланд. У середині 1960-х Агнешка вирушила вивчати кіно в Прагу. У 1968 році, після розгрому Празької весни і вторгнення радянських військ, її арештували за участь в дисидентському русі. Кілька місяців вона провела у в’язниці.

Новини кіно: в Україні почали показ Ціни правди — фільму про Голодомор, фото — Укрінформ

Шлях у кіно Холланд починала під крилом польських класиків старшого покоління — Кшиштофа Зануссі та Анджея Вайди. У 1981 році, напередодні запровадження після розгрому «Солідарності» військового стану, Холланд емігрувала до Франції.

Найвідоміші її фільми — «Європа, Європа» (1991) і «У темряві» (2011). Обидва були номіновані на «Оскар» як кращі фільми іноземною мовою.

Довгий час мені хотілося розповісти про злочини комуністичного режиму. Якщо Голокост став універсально визнаною частиною світової історії, то в Росії і в колишньому СРСР про вчинені в ім’я комунізму злочини багато людей як і раніше говорять неохоче. Я чула, що під час нещодавнього опитування в Росії Сталін був визнаний найвеличнішим російським лідером в історії. Уявіть собі, що німці своїм найбільшим лідером обирають Гітлера! — так режисер пояснила рішення зняти фільм про долю і викриття Гарета Джонса.

Історія зйомок

У 2017 році проект фільму виграв конкурс кінопроектів Держкіно. У 2016 році фільм став переможцем пітчингу польського Polski Instytut Sztuki Filmowej. Загальний бюджет стрічки складає 262,2 млн грн (9,9% або 25,9 млн грн — частка надана українським Держкіном, а 12,2% або 3 млн злотих — частка польського Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Зйомки проходили в Україні, Польщі (Нижня Сілезія) та Великій Британії (Шотландія). Вони стартували у березні 2018 року в Києві. Сцени, дія яких відбувається в Москві, зняли в Харкові. Більшість акторів стрічки — британські, але у ній також присутні декілька українських та польських акторів. Головну пісню фільму виконала Джамала.

У січні 2019 року стало відомо що фільм відібрали до основного конкурсу Берлінського кінофестивалю, а 10 лютого на фестивалі відбулася світова прем'єра стрічки.

Новини кіно: в Україні почали показ Ціни правди — фільму про Голодомор, фото — Фейсбук-сторінка фільму

Минулого вікенду президент України Володимир Зеленський нагородив Холланд орденом княгині Ольги «за вагомий внесок в пам’ять жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932−1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор».

Як розповіла Холланд в інтерв’ю радіо НВ, у Росії в прокат стрічку не взяли.

Джерело: Ракурс


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