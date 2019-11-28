Новини кіно: в Україні почали показ "Ціни правди" — фільму про Голодомор, фото — Фейсбук-сторінка фільму

https://racurs.ua/ua/n130087-v-ukrayini-pochaly-pokaz-ciny-pravdy-filmu-pro-golodomor-foto-video.html

Ракурс

Сьогодні в Україні виходить у широкий прокат фільм «Ціна правди» про британського репортера Гарета Джонса, який першим на Заході розповів про жахіття Голодомору в Україні 1932−1933 років.

Світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. Головну роль виконав Джеймс Нортон, відомий за фільмами «Війна і мир», «Щаслива долина» і «МакМафія». Інші назви фільму — «Гарет Джонс» або «Містер Джонс».

Про що фільм

Скрізь я чув плач: «У нас немає хліба. Ми помираємо!», «Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду» — так журналіст Джонс описував свою останню подорож до України в 1933 році.

Проте світ, зачарований раєм на землі, який малювали радянські пропагандисти, його проігнорував.

Лауреатка «Золотого глобуса» Холланд кілька разів потрапляла до списку номінантів премій «Оскар», BAFTA, «Гойя». Її новий фільм заснований на реальних подіях.

Відповідно до сюжету стрічки, у 1930-х роках Джонс відвідує Радянський Союз. В Москві він знайомиться з журналісткою Адою Брукс, яка розповідає йому про жорстокість сталінського режиму. Джонс відправляється до України, де переховуючись від спецслужб, збирає інформацію про колективізацію, репресії і Голодомор.

Чому Холланд зняла фільм про Голодомор

Голокост та сталінізм — теми для Холланд тісно пов’язані. Агнешка народилася у Варшаві в 1948 році в польсько-єврейській родині.

Її батько, офіцер польської армії та активіст компартії, втратив батьків під час Голокосту і все життя відкидав своє єврейське походження. Мати брала участь у Варшавському повстанні 1944 року, допомагала євреям ховатися від нацистів, за що отримала від Музею Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі почесне звання «Праведник народів світу».

Злочини нацизму та комунізму — головна тема творчості Холланд. У середині 1960-х Агнешка вирушила вивчати кіно в Прагу. У 1968 році, після розгрому Празької весни і вторгнення радянських військ, її арештували за участь в дисидентському русі. Кілька місяців вона провела у в’язниці.

Шлях у кіно Холланд починала під крилом польських класиків старшого покоління — Кшиштофа Зануссі та Анджея Вайди. У 1981 році, напередодні запровадження після розгрому «Солідарності» військового стану, Холланд емігрувала до Франції.

Найвідоміші її фільми — «Європа, Європа» (1991) і «У темряві» (2011). Обидва були номіновані на «Оскар» як кращі фільми іноземною мовою.

Довгий час мені хотілося розповісти про злочини комуністичного режиму. Якщо Голокост став універсально визнаною частиною світової історії, то в Росії і в колишньому СРСР про вчинені в ім’я комунізму злочини багато людей як і раніше говорять неохоче. Я чула, що під час нещодавнього опитування в Росії Сталін був визнаний найвеличнішим російським лідером в історії. Уявіть собі, що німці своїм найбільшим лідером обирають Гітлера! — так режисер пояснила рішення зняти фільм про долю і викриття Гарета Джонса.

Історія зйомок

У 2017 році проект фільму виграв конкурс кінопроектів Держкіно. У 2016 році фільм став переможцем пітчингу польського Polski Instytut Sztuki Filmowej. Загальний бюджет стрічки складає 262,2 млн грн (9,9% або 25,9 млн грн — частка надана українським Держкіном, а 12,2% або 3 млн злотих — частка польського Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Зйомки проходили в Україні, Польщі (Нижня Сілезія) та Великій Британії (Шотландія). Вони стартували у березні 2018 року в Києві. Сцени, дія яких відбувається в Москві, зняли в Харкові. Більшість акторів стрічки — британські, але у ній також присутні декілька українських та польських акторів. Головну пісню фільму виконала Джамала.

У січні 2019 року стало відомо що фільм відібрали до основного конкурсу Берлінського кінофестивалю, а 10 лютого на фестивалі відбулася світова прем'єра стрічки.

Минулого вікенду президент України Володимир Зеленський нагородив Холланд орденом княгині Ольги «за вагомий внесок в пам’ять жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932−1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор».

Як розповіла Холланд в інтерв’ю радіо НВ, у Росії в прокат стрічку не взяли.